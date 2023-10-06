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Боб Арум рассказал, от чего будет зависеть дата боя Усик - Фьюри

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Все зависит от боя с Нганну

Боб Арум рассказал, от чего будет зависеть дата боя Усик - Фьюри

фото из свободных источников

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Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), рассказал от чего будет зависеть дата боя британца с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

"В первую очередь это будет зависеть от состояния Фьюри после боя с Нганну. Если у Фьюри не будет проблем с руками, рассечений и тому подобного, то бой состоится раньше. В любой случае это произойдёт зимой.

Сделка с саудовцами заключается в том, что они прислушиваются к нам, но именно они вкладывают деньги. А если они делают, то определяют дату и всё остальное. Я не в восторге от анонса, но, опять же, им известно больше, чем мне", — приводит слова Арума BoxingScene.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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