Владимир Кличко: Вы устали от войны??? Мы, украинцы, устали умирать

Экс-чемпион мира Владимир Кличко на своей странице в Twitter опубликовал сообщение-реакцию на обстрел рашистами села Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 51 человек:

"Вы устали от войны??? Мы, украинцы, устали умирать. 50 из нас были убиты в поселке недалеко от Купянска.

Помогите нам оградить себя от варварских атак российской агрессии. Завтра будет слишком поздно."

Are you tired of war???

We Ukrainians are tired of dying. 50 of us ???????? were just murdered in a village near Kupjansk.



Help us protect ourselves NOW from this barbaric ???????? aggression.

Tomorrow will be too late.#Ukraine #WeAreAllUkrainians pic.twitter.com/6YF72bfBBL