Владимир Кличко: Вы устали от войны??? Мы, украинцы, устали умирать
Легенда бокса отреагировал на атаку россиян по населенному пункту с. Гроза
instagram.com/klitschko
Экс-чемпион мира Владимир Кличко на своей странице в Twitter опубликовал сообщение-реакцию на обстрел рашистами села Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 51 человек:
"Вы устали от войны??? Мы, украинцы, устали умирать. 50 из нас были убиты в поселке недалеко от Купянска.
Помогите нам оградить себя от варварских атак российской агрессии. Завтра будет слишком поздно."
Are you tired of war???— Klitschko (@Klitschko) October 5, 2023
We Ukrainians are tired of dying. 50 of us ???????? were just murdered in a village near Kupjansk.
Help us protect ourselves NOW from this barbaric ???????? aggression.
Tomorrow will be too late.#Ukraine #WeAreAllUkrainians pic.twitter.com/6YF72bfBBL
Добавим также, что уже сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Харькова. Есть жертвы, среди которых – и дети.
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