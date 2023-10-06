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Владимир Кличко: Вы устали от войны??? Мы, украинцы, устали умирать

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Легенда бокса отреагировал на атаку россиян по населенному пункту с. Гроза

Владимир Кличко: Вы устали от войны??? Мы, украинцы, устали умирать

instagram.com/klitschko

Новина українською

Экс-чемпион мира Владимир Кличко на своей странице в Twitter опубликовал сообщение-реакцию на обстрел рашистами села Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 51 человек:

"Вы устали от войны??? Мы, украинцы, устали умирать. 50 из нас были убиты в поселке недалеко от Купянска.

Помогите нам оградить себя от варварских атак российской агрессии. Завтра будет слишком поздно."

Добавим также, что уже сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Харькова. Есть жертвы, среди которых – и дети.

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В статье: Владимир Кличко
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