Россия ударила Искандерами по центру Харькова. Много пострадавших и погибший ребенок
Что известно на данный момент
(t.me/Klymenko_MVS)
Российская армия утром 6 октября нанесла ракетные удары "Искандерами" по центру Харькова. Под прицелом врага оказались жилые дома, более двух десятков человек пострадали, есть погибший ребенок.
По данным правоохранителей и местных властей, под прицелом российских ракет был центр Харькова.
Попадание зафиксировали в Киевском и Основянском районах города. Повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом.
В результате удара возник пожар площадью 50 кв.м. Спасатели ликвидировали огонь.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре города.
По данным мэра и Харьковской ОГА, в результате ракетного удара пострадали 23 человека, среди них 11-месячный ребенок. Также известно о погибшем 10-летнем мальчике, его тело достали из-под завалов.
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