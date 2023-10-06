Россия ударила Искандерами по центру Харькова. Много пострадавших и погибший ребенок

Российская армия утром 6 октября нанесла ракетные удары "Искандерами" по центру Харькова. Под прицелом врага оказались жилые дома, более двух десятков человек пострадали, есть погибший ребенок.

По данным правоохранителей и местных властей, под прицелом российских ракет был центр Харькова.

Попадание зафиксировали в Киевском и Основянском районах города. Повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом.

В результате удара возник пожар площадью 50 кв.м. Спасатели ликвидировали огонь.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре города.

По данным мэра и Харьковской ОГА, в результате ракетного удара пострадали 23 человека, среди них 11-месячный ребенок. Также известно о погибшем 10-летнем мальчике, его тело достали из-под завалов.