Швеция объявила новый пакет военной помощи Украине и думает над передачей истребителей
Стоимость пакета помощи составляет - 143 млн евро
ukrgate
Правительство Швеции объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи и рассказало о подготовке решения о возможной передаче истребителей Gripen.
Стоимость пакета помощи составляет 2,2 млрд шведских крон - 143 млн евро. Основную часть пакета составляют боеприпасы, но также в него вошли запасные части для бронетехники. Швеция также предоставит средства связи и пехотное снаряжение.
Йонсон отметил, что пакет состоит из материалов, о которых просили украинцы. "Это следует рассматривать как выражение преданности Швеции долгосрочной поддержке Украины", - отметил шведский министр.
Кроме того, он сообщил, что Вооруженным силам Швеции и Шведскому управлению оборонного вооружения поручено изучить возможность передачи или экспорта в Украину истребителей Gripen.
"Правительство приняло решение поручить... оценить условия, на которых Швеция может сделать свой вклад в сфере боевых самолетов. Мы можем сделать это путем расширения нашего участия в коалиции F-16 или путем передачи в дар или экспорта системы Gripen", - сказал Йонсон.
Популярное сейчас
- Россия ударила Искандерами по центру Харькова. Много пострадавших и погибший ребенок
- Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- ВСУ уничтожили 20 танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Веселая игра, странная игра. Антверпен - Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
- 22:21 Украинские Спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали. ФОТО
- 22:02 Украинские УАФ: Обстрел магазина на Харьковщине - это абсолютно сознательный теракт
- 18:54 Украинские Федерация футбола Венгрии - о допуске россиян: Мы всегда уважаем и выполняем все решения УЕФА