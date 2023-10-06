  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Швеция объявила новый пакет военной помощи Украине и думает над передачей истребителей
В тренде

Швеция объявила новый пакет военной помощи Украине и думает над передачей истребителей

Общие новости
(1 голосов)

Стоимость пакета помощи составляет - 143 млн евро

Швеция объявила новый пакет военной помощи Украине и думает над передачей истребителей

ukrgate

UA-Футбол
Новина українською

Правительство Швеции объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи и рассказало о подготовке решения о возможной передаче истребителей Gripen.

Стоимость пакета помощи составляет 2,2 млрд шведских крон - 143 млн евро. Основную часть пакета составляют боеприпасы, но также в него вошли запасные части для бронетехники. Швеция также предоставит средства связи и пехотное снаряжение.

Йонсон отметил, что пакет состоит из материалов, о которых просили украинцы. "Это следует рассматривать как выражение преданности Швеции долгосрочной поддержке Украины", - отметил шведский министр.

Кроме того, он сообщил, что Вооруженным силам Швеции и Шведскому управлению оборонного вооружения поручено изучить возможность передачи или экспорта в Украину истребителей Gripen.

"Правительство приняло решение поручить... оценить условия, на которых Швеция может сделать свой вклад в сфере боевых самолетов. Мы можем сделать это путем расширения нашего участия в коалиции F-16 или путем передачи в дар или экспорта системы Gripen", - сказал Йонсон.

Читайте также Спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали. ФОТО
По теме
yellow-arrow
Россия ударила Искандерами по центру Харькова. Много пострадавших и погибший ребенок
yellow-arrow
Владимир Кличко: Вы устали от войны??? Мы, украинцы, устали умирать
yellow-arrow
Боб Арум рассказал, от чего будет зависеть дата боя Усик - Фьюри
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
pravda

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде