Швеция объявила новый пакет военной помощи Украине и думает над передачей истребителей

Правительство Швеции объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи и рассказало о подготовке решения о возможной передаче истребителей Gripen.

Стоимость пакета помощи составляет 2,2 млрд шведских крон - 143 млн евро. Основную часть пакета составляют боеприпасы, но также в него вошли запасные части для бронетехники. Швеция также предоставит средства связи и пехотное снаряжение.

Йонсон отметил, что пакет состоит из материалов, о которых просили украинцы. "Это следует рассматривать как выражение преданности Швеции долгосрочной поддержке Украины", - отметил шведский министр.

Кроме того, он сообщил, что Вооруженным силам Швеции и Шведскому управлению оборонного вооружения поручено изучить возможность передачи или экспорта в Украину истребителей Gripen.