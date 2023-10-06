СМИ: Украинские спецназовцы проводили операции в Судане против ЧВК Вагнера
Появилось видео атаки на вагнеровцев в Судане
ГУР
Украинские спецназовцы действительно проводили операции в Судане против российской "ЧВК Вагнера" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF), которые в апреле попытались устроить госпереворот.
Эту информацию подтвердили источники в разведывательных кругах и предоставили несколько видео. На кадрах можно видеть работу снайперов, атаки FPV-дронов и перестрелку. Деталей операции пока не разглашают.
Ранее CNN выпустил материал о сентябрьских атаках на силы RSF вблизи городов Шамбат и Хартум. Ответственность за них журналисты возложили на украинские спецслужбы. Характерным было и использование FPV-дронов "в украинском стиле". Всего журналисты насчитали восемь дроновых атак на машины и объекты RSF и одну наземную операцию в пригороде Хартума - Омдурмане.
Ukrainian special forces did conduct operations in Sudan against Russia's PMC "Wagner" and their local allies from the RSF, who attempted a coup d'état in April.— Babel.ua: Ukraine at war (@UaBabel) October 6, 2023
This information was confirmed to "Babel" by sources in intelligence and provided several videos. A thread. pic.twitter.com/qGjgqh4oiw
October 6, 2023
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