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СМИ: Украинские спецназовцы проводили операции в Судане против ЧВК Вагнера

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Появилось видео атаки на вагнеровцев в Судане

СМИ: Украинские спецназовцы проводили операции в Судане против ЧВК Вагнера

ГУР

UA-Футбол
Новина українською

Украинские спецназовцы действительно проводили операции в Судане против российской "ЧВК Вагнера" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF), которые в апреле попытались устроить госпереворот.

Эту информацию подтвердили источники в разведывательных кругах и предоставили несколько видео. На кадрах можно видеть работу снайперов, атаки FPV-дронов и перестрелку. Деталей операции пока не разглашают.

Ранее CNN выпустил материал о сентябрьских атаках на силы RSF вблизи городов Шамбат и Хартум. Ответственность за них журналисты возложили на украинские спецслужбы. Характерным было и использование FPV-дронов "в украинском стиле". Всего журналисты насчитали восемь дроновых атак на машины и объекты RSF и одну наземную операцию в пригороде Хартума - Омдурмане.

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В статье: война с россией
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