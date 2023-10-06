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В результате обстрела Харькова ранены 30 человек, погибли 10-летний мальчик и 67-летняя женщина

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Россия ударила Искандерами по центру Харькова

В результате обстрела Харькова ранены 30 человек, погибли 10-летний мальчик и 67-летняя женщина

ДСНС

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30 человек получили ранения в результате утреннего удара по Харькову, еще 2 человека погибли, в том числе 10-летний мальчик.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Ранены, в общей сложности, 30 человек: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также пострадал 11-месячный мальчик - брат погибшего ребенка. Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, - среднее. Также есть несколько "легких" пациентов. Им предоставили помощь на месте", - говорится в сообщении.

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У людей – взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы. У двух пострадавших – острая реакция на стресс.

"В результате ракетного удара утром по центральной части города Харькова погибли 2 человека: 10-летний мальчик и женщина 67 лет", - добавил глава ОВА.

Напомним, утром 6 октября рашисты нанесли удары по Харькову. Позже стало известно о попадании в гражданскую инфраструктуру, в частности, в жилой дом.

Под завалами дома обнаружили тело ребенка.

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В статье: война с россией
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