Вследствие обстрела села Гроза на Харьковщине погибла семья воина ВСУ Андрея Козыря, которого поминали в тот день, - СМИ

В селе Гроза на Харьковщине вследствие российских обстрелов погибла семья военного, которого в момент прилета российской ракеты поминали местные жители.

Погибшего военного похоронили в Днепре, а позже родственники организовали его перезахоронение в родном селе, передает Цензор.НЕТ.

"Во время ракетного удара сын погибшего военного, невестка и жена находились в кафе и, к сожалению, погибли. Сын погибшего защитника тоже был военным", - сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В репортаже ТСН сказано, что на поминках собрались родственники, близкие, соседи воина ВСУ Андрея Козыря. Среди погибших его сын и вся семья.

До полномасштабного вторжения РФ Андрей Козырь и его сын Денис были на заработках в Польше, говорится в репортаже. С первых дней войны оба вернулись в Украину и пошли в ряды ВСУ.

Сначала отец и сын пришли в военкомат во Львове. Оттуда их доставили на учебу, и вскоре оба оказались на фронте. Оба воевали под Попасной летом 2022 года.

Андрей получил смертельное ранение в шею на третий день на фронте. Его похоронили на Днепропетровщине, поскольку на тот момент родина – село Гроза – находилась под российской оккупацией. Осенью 2022 г. Грозу освободили благодаря успешному наступлению Сил обороны.

Со временем Денис Козырь демобилизовался из-за состояния здоровья. Летом 2023 года Денис женился.

Тем временем семья решила похоронить Андрея Козыря на родине – на кладбище в Грозе. 5 октября перевезли тело павшего воина, семья и соседи собрались, чтобы его помянуть. Около полудня российские ракеты "Искандер" попали в здание, где собралось почти все село, в котором после оккупации из 500 человек осталось около 100.

В результате удара РФ погибла вся семья Андрея Козыря: россияне убили Дениса, его жену, маму жены, бабушку, дедушку, — рассказали СМИ. "Погибли все. Раньше в нашей деревне по одному гробу стояло, теперь будет по пять", - рассказала в комментарии Суспільному местная жительница.

В Харьковской полиции так объясняют большое количество жертв: "Помещение маленькое, оно не было оборудовано укрытием, поэтому такое количество погибших. Никак иначе как геноцидом или преступлением это назвать невозможно".

Сказано также, что удар был нанесен из территории России ракетой "Искандер".

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.