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КНДР начала поставлять России артиллерию для войны против Украины, - CBS News

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Пока непонятно, является ли эта передача частью новой долгосрочной цепочки поставок

КНДР начала поставлять России артиллерию для войны против Украины, - CBS News

фото из свободных источников

Новина українською

Северная Корея решила начать предоставлять России артиллерию для ее войны против Украины. Непонятно, получает ли КНДР взамен за это другое оружие.

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Об этом сообщает CBS News.

Издание, со ссылкой на американского чиновника, сообщило о начале поставок Северной Кореей артиллерии в Россию.

"Пока непонятно, является ли эта передача частью новой долгосрочной цепочки поставок, или более ограниченной партией. Так же непонятно, что Северная Корея получает в обмен за это оружие", - говорится в материале.

Поддержка Северной Кореей Кремля, похоже, стала кульминацией саммита в прошлом месяце в РФ, когда Ким Чен Ын поехал на поезде, чтобы лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Многие ожидали, что Ким попросит у Путина денег и еды, чтобы поддержать экономику Северной Кореи, в обмен на его поддержку вторжения РФ в Украину, а также на оружие и космические технологии.

Напомним, что 13 сентября диктатор Ким Чен Ын и его коллега Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. Также первый встретился с министром обороны террористической страны Сергеем Шойгу.

Как писали западные СМИ, КНДР и Россия могли обсудить вопросы передачи российским террористам артиллерийских боеприпасов.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

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В статье: война с россией
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