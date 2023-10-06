КНДР начала поставлять России артиллерию для войны против Украины, - CBS News

Северная Корея решила начать предоставлять России артиллерию для ее войны против Украины. Непонятно, получает ли КНДР взамен за это другое оружие.

Об этом сообщает CBS News.

Издание, со ссылкой на американского чиновника, сообщило о начале поставок Северной Кореей артиллерии в Россию.

"Пока непонятно, является ли эта передача частью новой долгосрочной цепочки поставок, или более ограниченной партией. Так же непонятно, что Северная Корея получает в обмен за это оружие", - говорится в материале.

Поддержка Северной Кореей Кремля, похоже, стала кульминацией саммита в прошлом месяце в РФ, когда Ким Чен Ын поехал на поезде, чтобы лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Многие ожидали, что Ким попросит у Путина денег и еды, чтобы поддержать экономику Северной Кореи, в обмен на его поддержку вторжения РФ в Украину, а также на оружие и космические технологии.

Напомним, что 13 сентября диктатор Ким Чен Ын и его коллега Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. Также первый встретился с министром обороны террористической страны Сергеем Шойгу.

Как писали западные СМИ, КНДР и Россия могли обсудить вопросы передачи российским террористам артиллерийских боеприпасов.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".