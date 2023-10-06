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Суд в очередной раз продлил меру пресечения Павелко, он останется в СИЗО до 23 ноября

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Судебная эпопея продолжается

Суд в очередной раз продлил меру пресечения Павелко, он останется в СИЗО до 23 ноября

АНДРІЮК ONLINE

Новина українською

В пятницу, 6 октября, суд Львова продлил пребывание президента УАФ Андрея Павелко в СИЗО еще на 48 суток.

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Таким образом, Павелко останется под стражей как минимум до 23 ноября без права внесения залога.

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Под стражей также находится генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий — в сентябре ему продлили срок пребывания в СИЗО до 3 ноября.

Напомним, что оба функционера проходят подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
football hub

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
06.10.2023 в 21:43
Андрею Павелко предлагают взятку за выход из тюрьмы. Но, он честный человек и отказался. Такие люди сегодня не с нами.. ужас нах
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