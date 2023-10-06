Суд в очередной раз продлил меру пресечения Павелко, он останется в СИЗО до 23 ноября
Судебная эпопея продолжается
АНДРІЮК ONLINE
В пятницу, 6 октября, суд Львова продлил пребывание президента УАФ Андрея Павелко в СИЗО еще на 48 суток.
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Таким образом, Павелко останется под стражей как минимум до 23 ноября без права внесения залога.
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Под стражей также находится генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий — в сентябре ему продлили срок пребывания в СИЗО до 3 ноября.
Напомним, что оба функционера проходят подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
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Источник:football hub
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oda1979 (Запорожье)
06.10.2023 в 21:43
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