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Полесье обыграло Динамо, Ребров вызвал защитника, Павелко остался в СИЗО. Главные новости за 6 октября

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Полесье обыграло Динамо, Ребров вызвал защитника, Павелко остался в СИЗО. Главные новости за 6 октября

Фото: ВЗБІРНА

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Полесье обыграло Динамо и вышло на первое место в турнирной таблице

Команда Юрия Калитвинцева в рамках 10-го тура чемпионата Украины обыграла киевское "Динамо". Хозяева забили трижды, в то время как у гостей старался только Буяльский, в его активе дубль (Виталий возглавляет гонку бомбардиров УПЛ с 5 мячами). "Полесье" выходит на первое место, но "Шахтеру", "Кривбассу" и "Черноморцу" еще предстоит сыграть свои поединки в туре.

Суд в очередной раз продлил меру пресечения Павелко

Суд Львова продлил пребывание президента УАФ Андрея Павелко в СИЗО еще на 48 суток. Таким образом, Павелко останется под стражей как минимум до 23 ноября без права внесения залога. Он и генсек УАФ Записоцкий проходят подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Ребров вызвал Сватка в ряды сборной Украины

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров решил перевести из резервного в основной список защитника СК "Днепр-1" Александра Сватка. Таким образом, на данный момент вызвано 26 исполнителей. Национальная команда начнет свой сбор 8 октября в Праге, где 14 октября сыграет номинально домашний матч отбора на Евро-2024 с Северной Македонией.

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Жерсон Родригес снова вляпался в скандал

Люксембургский вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который выступает в аренде в турецком "Трабзонспоре", вляпался в очередной серьезный скандал – игрок может получить до 2-х лет тюрьмы за нападения на людей. Так, бывшая девушка Родригеса Эмили Боланд обвинила футболиста в физическом насилии. Бывшая Мисс Люксембург утверждает, что Родригес ударил ее по лицу в ноябре прошлого года.

Бешикташ после феерического поражения в Лиге конференций остался без главного тренера

71-летний Шенол Гюнеш подал в отставку с поста главного тренера "Бешикташа". После того как турецкий гранд проиграл на своем поле швейцарскому "Лугано" со счетом 2:3 Шенол принял решение встретиться с президентом турецкого клуба. Руководство "Бешикташа" приняло отставку Гюнеша и уже подыскивает его преемника.

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