Ночью Одесская область была атакована сверхзвуковыми ракетами Оникс

Ночью армия РФ атаковала Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму, сообщает Оперативное командование "Юг"

Попадание произошло в здание пансионата в рекреационный зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры.

И-за обломков ракет и взрывной волной был вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.

В результате атаки травмировались четыре человека, сообщил руководитель ОВА Кипер. Люди получили легкие ранения от осколков стекла. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.