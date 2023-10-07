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Ночью Одесская область была атакована сверхзвуковыми ракетами Оникс

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Есть четыре пострадавших с легкими ранениями

Ночью Одесская область была атакована сверхзвуковыми ракетами Оникс

Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South”/Автор - невідомий

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Ночью армия РФ атаковала Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму, сообщает Оперативное командование "Юг"

Попадание произошло в здание пансионата в рекреационный зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры.

И-за обломков ракет и взрывной волной был вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.

В результате атаки травмировались четыре человека, сообщил руководитель ОВА Кипер. Люди получили легкие ранения от осколков стекла. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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