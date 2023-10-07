Силы обороны уничтожили за сутки 610 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
Было поражено более полутора сотен техники оккупантов
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Всего Силы Обороны Украины ликвидировали 610 человек. Также было уничтожено 158 единиц техники захватчиков.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 281700 (+610) человек,
- танков ‒ 4800 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 9102 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 6688 (+22) ед,
- РСЗО – 808 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 541 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27),
- крылатых ракет ‒ 1530 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9073 (+58) ед,
- специальной техники – 956 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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