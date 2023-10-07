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Израиль в состоянии войны. Отменены все спортивные мероприятия, матч Маккаби Тель-Авив с Зарей под вопросом

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Все футбольные матчи перенесены на неопределенное время

Израиль в состоянии войны. Отменены все спортивные мероприятия, матч Маккаби Тель-Авив с Зарей под вопросом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу утром Израиль был неожиданно атакован палестинской террористической организацией ХАМАС. Со стороны Газы на города в центральном и южном Израиле было направлено 2500 ракет, а боевики ХАМАС проникли в израильские поселения с земли, моря и воздуха.

По предварительным данным пострадало более 500 израильтян, по меньшей мере 22 человека погибло.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны.

В связи Министерство Культуры и Спорта Израиля объявило об отмене в стране всех спортивных мероприятий. В субботу и воскресенье должно было состояться семь матчей израильской Премьер-лиги.

Под вопросом остаются международные матчи израильских команд и сборных. 12 октября сборная Израиля должна была сыграть на своем поле с Швейцарией в рамках отбора к Евро-2024, а на 26 октября был запланирован матч Лиги Конференций между “Маккаби” Тель-Авив и “Зарей”.

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В статье: Заря (Луганск) Израиль Лига конференций
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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
07.10.2023 в 13:07
Мама Рима и Елена впорядке?Нам за кого быть
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aleks68
07.10.2023 в 13:22
идиот
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