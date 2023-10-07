Украинские дефлимпийцы победили на Чемпионате мира по футболу

Украинская дефлимпийская сборная победила на Чемпионате мира-2023 среди спортсменов с недостатками слуха. В финальном матче "сине-желтые" победили Японию со счетом 2:1.

Мундиаль проходил в городе Куала-Лумпур в Малайзии с 23 сентября по 7 октября. Всего в первенстве приняли участие 19 команд.

За весь период турнира сборная Украины ни разу не проиграла, дважды сыграла вничью в основное время и пять раз выиграла. В том числе на стадии группового этапа была разгромлена Аргентина (5:0), а в четвертьфинале – Иран (3:0).

Состав сборной Украины: Александр Гонтарь, Дмитрий Сенько, Михаил Полянский, Дмитрий Доценко, Максим Водолага, Владимир Рий, Александр Оленич, Александр Верещака (играющий тренер), Игорь Реутов, Дмитрий Украинец, Леонид Морозов, Шалва Мчедлишвили, Константин Войченко, Ренат Безпалюк, Сергей Баев, Дмитрий Белоусов, Роман Стрыйский, Вячеслав Брагин, Ярослав Котляров, Дмитрий Климентьев, Олег Гринюк, Сергей Клочко.

Добавим, что "сине-желтые" впервые в истории победили на Чемпионате мира среди слабослышащих. Максимальным достижением была бронза на Мундиале.