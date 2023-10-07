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Динамо Киев поддержало Израиль

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Киевский клуб высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Динамо Киев поддержало Израиль

Фото: Фк Динамо Київ/Автор - невідомий

Новина українською

Киевское “Динамо” высказалось в поддержку Израиля.

“Мы поддерживаем Израиль”, – появилось сообщение в клубных социальных сетях киевлян. Остальные клубы УПЛ на ситуацию в Израиле пока не отреагировали.

В субботу утром Израиль был атакован палестинской террористической организацией ХАМАС. По последним данным погибло по меньшей мере 40 израильтян, 740 человек были ранены. Все спортивные мероприятия в Израиле отменены.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ
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