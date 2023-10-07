Динамо Киев поддержало Израиль
Киевский клуб высказался о ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Фк Динамо Київ/Автор - невідомий
Киевское “Динамо” высказалось в поддержку Израиля.
“Мы поддерживаем Израиль”, – появилось сообщение в клубных социальных сетях киевлян. Остальные клубы УПЛ на ситуацию в Израиле пока не отреагировали.
We stand with Israel! ???????????????????? pic.twitter.com/jMLlwEFCJl— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 7, 2023
В субботу утром Израиль
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