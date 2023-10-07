Динамо Киев поддержало Израиль

Киевское “Динамо” высказалось в поддержку Израиля.

“Мы поддерживаем Израиль”, – появилось сообщение в клубных социальных сетях киевлян. Остальные клубы УПЛ на ситуацию в Израиле пока не отреагировали.

We stand with Israel! ???????????????????? pic.twitter.com/jMLlwEFCJl — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 7, 2023