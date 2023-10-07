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Зеленский: Проверяется информация о гибели в Израиле гражданки Украины, еще двоих ищут

Общие новости
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"Весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побудить и обеспечить организацию этой атаки"

Зеленский: Проверяется информация о гибели в Израиле гражданки Украины, еще двоих ищут

BBC

Новина українською

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что из-за террористического нападения на Израиль и угрозы нашим гражданам, которые находятся в Израиле, создан оперативный штаб при МИД Украины.

"Сегодня с утра – на постоянной связи с нашими дипломатами, с разведкой. По состоянию на сейчас проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан. Пожалуйста, дорогие украинцы, если вы находитесь в Израиле, будьте максимально внимательны. При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом: Украина поможет всем своим людям, чтобы не происходило".

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"Сегодня весь мир увидел ужасные кадры из Израиля – кадры того, как террористы издеваются над женщинами, мужчинами, как захватывают в заложники даже пожилых людей, не жалея... Террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено, весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побудить и обеспечить организацию этой атаки. Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство. Никакой поддержки террористам! Пусть ценность человеческой жизни и неприятие террора будут теми принципами, которые наконец объединят весь мир".

Армия Израиля заявила, что вернула контроль над большинством населенных пунктов, которые утром были захвачены боевиками ХАМАС.

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В статье: Владимир Зеленский
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official/

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