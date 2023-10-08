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С упором на танки и артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины

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Более сотни единиц техники были уничтожены

С упором на танки и артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на захватнической войне.

За прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 580 человек. Кроме этого, было уничтожено 106 единиц техники. В том числе – 21 танк.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 282 280 (+580) человек,
  • танков ‒ 4821 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9123 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 6705 (+17) ед,
  • РСЗО – 808 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 542 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 1530 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9111 (+38) ед,
  • специальной техники – 959 (+3).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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