С упором на танки и артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины
Более сотни единиц техники были уничтожены
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на захватнической войне.
За прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 580 человек. Кроме этого, было уничтожено 106 единиц техники. В том числе – 21 танк.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 282 280 (+580) человек,
- танков ‒ 4821 (+21) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 9123 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 6705 (+17) ед,
- РСЗО – 808 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 542 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5),
- крылатых ракет ‒ 1530 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9111 (+38) ед,
- специальной техники – 959 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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