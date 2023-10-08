С упором на танки и артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на захватнической войне.

За прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 580 человек. Кроме этого, было уничтожено 106 единиц техники. В том числе – 21 танк.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: