Президент Польши Дуда – об обострении в Израиле: Это отвлекает внимание мира от Украины

Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 8 октября, заявил, что нападение террористической группы ХАМАС на Израиль поможет России.

По его мнению, эти события отвлекают внимание мирового сообщества от войны в Украине. Свои слова Дуда сказал на воскресном эфире Polsat News – передает государственное информагентство РАР.

"Это безусловно способствует России и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира", - отметил президент Польши.

Однако Дуда добавил, что Варшава должна реагировать на обострение в Израиле со стороны своих интересов.

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Президент также отметил, что ЕС может встретиться с очередной волной миграции.

"Темы, которые мы обсуждали в последнее время – премьер-министр Матеуш Моравецкий в Гренаде и я на встрече в Порту – становятся еще более актуальными. Вопросы нашей безопасности, защиты границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны становится все более важным", – считает он.

Напомним, что уже второй день продолжаются бои между террористической группировкой ХАМАС и Израилем. Первые совершили атаку из района сектора Газа, прорвав обороны противника. Это самая большая эскалация конфликта за последние 50 лет.