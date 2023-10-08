УЕФА может изменить намерения, относительно возвращения российских молодежных сборных на международную арену
Давление на Чеферина работает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА может изменить намерения, относительно восстановления российских молодежных сборных, об этом сообщает The Independent. Давление от других стран на союз слишком велико, поэтому президент Александер Чеферин может изменить ранее принятое решение, относительно возвращения U-17 России на международную арену.
Напомним, что им
Также УАФ официально
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