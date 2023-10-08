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УЕФА может изменить намерения, относительно возвращения российских молодежных сборных на международную арену

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Давление на Чеферина работает

УЕФА может изменить намерения, относительно возвращения российских молодежных сборных на международную арену

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА может изменить намерения, относительно восстановления российских молодежных сборных, об этом сообщает The Independent. Давление от других стран на союз слишком велико, поэтому президент Александер Чеферин может изменить ранее принятое решение, относительно возвращения U-17 России на международную арену.

Напомним, что им разрешили выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию. Однако некоторые страны, включая Англию и Румынию отказались играть с россиянами в любых возрастных категориях.

Также УАФ официально обращалась к УЕФА с просьбой пересмотреть решение.

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В статье: Россия УЕФА Национальная сборная Украины ФИФА Национальная сборная России война с россией
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Источник:
independent.co.uk

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