УЕФА может изменить намерения, относительно возвращения российских молодежных сборных на международную арену

УЕФА может изменить намерения, относительно восстановления российских молодежных сборных, об этом сообщает The Independent. Давление от других стран на союз слишком велико, поэтому президент Александер Чеферин может изменить ранее принятое решение, относительно возвращения U-17 России на международную арену.

Напомним, что им разрешили выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию. Однако некоторые страны, включая Англию и Румынию отказались играть с россиянами в любых возрастных категориях.