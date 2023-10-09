Победа Арсенала над Сити, ничья Барсы, Кривбасс - лидер УПЛ. Главные новости за 8 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 8 октября

Александр Зинченко принял в победной игре "Арсенала" над "Манчестер Сити". "Канониры" не могли выиграть у "горожан" в АПЛ с 2015 года, но в воскресенье им это удалось благодаря голу Мартинелли в конце встречи. После восьми туров "Тоттенхэм" и "Арсенал" возглавляют чемпионат с 20 очками, "Манчестер Сити" третий.

"Барселона" остается последней командой чемпионата Испании без поражений, но при этом команда Хави потеряла очки в матче с "Гранадой". Дубль Сарагосы вывел одного из аутсайдеров вперед, но "Барса" отыгралась благодаря голам Ямаля, который в свои 16 лет и 87 дней стал самым молодым голеадором в истории Ла Лиги, и Роберто. На последних минутах Феликс забил и третий гол "Барсы", но он был отменен из-за офсайда.

В последнем матче десятого тура УПЛ "Кривбасс" смог одолеть на своем поле "Черноморец" (1:0). Единственный гол забил с пенальти Клим Приходько. Благодаря этой победе "Кривбасс" поднялся на первое место в УПЛ, хотя "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" имеют перенесенные матчи.

После сенсационных матчей с "Шахтером" и "Кривбассом", львовский "Рух" разочаровал результатом игры против "Миная". Команда Виталия Пономарева имела лучшие шансы, но и "Минай" огрызался. В итоге, команды поделили очки – 0:0.

Киевская "Оболонь" одерживает третью подряд минимальную победу во всех турнирах, одолев "Металлист 1925". Единственный гол в матче забил Игорь Краснопир. "Металлист 1925" доигрывал матч в меньшинстве и с полевым игроком в воротах из-за удаления Игоря Курило и кипера Олега Мозиля.

"Рома" победила во втором подряд матче Серии А, разгромив "Кальяри" (4:1). Дубль сделал Ромелу Лукаку. Слухи о возможном увольнении Жозе Моуриньо кажутся преждевременными. "Наполи", в свою очередь, проиграл "Фиорентине" (1:3) и вылетел из первой четверки.

Из-за начала войны в Израиле, УЕФА перенес на неопределенный срок матч отбора к Евро-2024 между национальной командой Израиля и Швейцарией, который должен был состояться 12 октября. Также не состоятся матчи команд Израиля U-21 U-17. Уведомления относительно матча между "Маккаби" Тель-Авив и "Зарей" в Лиге конференций (26 октября) от УЕФА еще нет.

Как сообщает The Independent, президент УЕФА Александер Чеферин "находится под давлением" недовольных этим решением федераций. Вопрос о российских командах поднимется на следующем заседании исполкома УЕФА.