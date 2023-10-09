ВСУ уничтожили 350 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Потери личного состава армии РФ составляют 282630 человек
Азов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 09.10.23.
За воскресенье, 8 октября, было ликвидировано еще 350 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 282630 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 9 единиц техники и вооружения.
Потери россиян в технике:
- танков - 4823 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 9126 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 6706 (+1) ед,
- РСЗО - 808 (0) ед,
- средства ПВО - 543 (+1) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5190 (0) ед,
- крылатые ракеты - 1530 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9113 (+2) ед,
- специальная техника - 959 (0) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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