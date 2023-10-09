ВСУ уничтожили 350 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 09.10.23.

За воскресенье, 8 октября, было ликвидировано еще 350 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 282630 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 9 единиц техники и вооружения.

Потери россиян в технике: