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ВСУ уничтожили 350 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Потери личного состава армии РФ составляют 282630 человек

ВСУ уничтожили 350 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Азов

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 09.10.23.

За воскресенье, 8 октября, было ликвидировано еще 350 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 282630 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 9 единиц техники и вооружения.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4823 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 9126 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 6706 (+1) ед,
  • РСЗО - 808 (0) ед,
  • средства ПВО - 543 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5190 (0) ед,
  • крылатые ракеты - 1530 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9113 (+2) ед,
  • специальная техника - 959 (0) ед.
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В статье: война с россией
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