  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну строчку, Костюк и Цуренко улучшили позиции
В тренде

Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну строчку, Костюк и Цуренко улучшили позиции

Общие новости
(1 голосов)

Обновленный рейтинг WTA

Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну строчку, Костюк и Цуренко улучшили позиции

Фото: WTA Tennis

Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает Арина Соболенко, на втором месте располагается представительница Польши Ига Швёнтек, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.

Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на 25 место(-1), а Марта Костюк(+5) и Леся Цуренко(+6) сделали уверенный шаг вперед. Ангелина Калинина осталась на 28-м месте в рейтинге. Катерина Байндль(+5) и Даяна Ястремская(+3), также улучшили свои позиции и занимают 84-ю и 97-ю строчку соответственно.

Топ-10 рейтинга WTA:

1 (1). Арина Соболенко (-) – 9480 очков.

2 (2). Ига Швентек (Польша) – 8890.

3 (3). Кори Гауфф (США) – 6455.

4 (4). Джессика Пегула (США) – 5955.

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5870.

6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4475.

7 (7). Онс Жабер (Тунис) – 4150.

8 (8). Маркета Вондроушова – 3839.

9 (9). Каролина Мухова (Чехия) – 3664.

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) – 3450…

.....

25. Элина Свитолина - 1809.

28. Ангелина Калинина - 1637.

39. Марта Костюк - 1265.

43. Леся Цуренко - 1216.

84. Катерина Байндль - 803.

97. Даяна Ястремская - 707.

По теме
yellow-arrow
ВСУ уничтожили 350 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
Победа Арсенала над Сити, ничья Барсы, Кривбасс - лидер УПЛ. Главные новости за 8 октября
yellow-arrow
Видеодайджест за 592-й день войны от Генштаба ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Катерина Байндл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде