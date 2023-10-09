Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну строчку, Костюк и Цуренко улучшили позиции
Обновленный рейтинг WTA
Фото: WTA Tennis
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает Арина Соболенко, на втором месте располагается представительница Польши Ига Швёнтек, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.
Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на 25 место(-1), а Марта Костюк(+5) и Леся Цуренко(+6) сделали уверенный шаг вперед. Ангелина Калинина осталась на 28-м месте в рейтинге. Катерина Байндль(+5) и Даяна Ястремская(+3), также улучшили свои позиции и занимают 84-ю и 97-ю строчку соответственно.
Топ-10 рейтинга WTA:
1 (1). Арина Соболенко (-) – 9480 очков.
2 (2). Ига Швентек (Польша) – 8890.
3 (3). Кори Гауфф (США) – 6455.
4 (4). Джессика Пегула (США) – 5955.
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5870.
6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4475.
7 (7). Онс Жабер (Тунис) – 4150.
8 (8). Маркета Вондроушова – 3839.
9 (9). Каролина Мухова (Чехия) – 3664.
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) – 3450…
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25. Элина Свитолина - 1809.
28. Ангелина Калинина - 1637.
39. Марта Костюк - 1265.
43. Леся Цуренко - 1216.
84. Катерина Байндль - 803.
97. Даяна Ястремская - 707.
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