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ВСУ имеют успех на двух направлениях: в Генштабе рассказали, где продвинулись защитники

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ВСУ продолжают контрнаступательные операции

ВСУ имеют успех на двух направлениях: в Генштабе рассказали, где продвинулись защитники

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, имеют частичный успех на этих участках фронта.

Об этом, уторм, 9 октября, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Так, по его словам, во время ведения наступательной операции Силы обороны имели частичный успех в районах севернее Копанов и севернее Новопрокоповки. А также за прошедшие сутки - западнее Вербового Запорожской области.

Украинские бойцы продолжают штурмовые действия в районе южнее города Бахмут Донецкой области. В ходе ведения наступательных и штурмовых действий на Бахмутском направлении имеют частичный успех северо-западнее Клещеевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

Наши воины наносят оккупантам потери в живой силе и технике. Закрепляются на занятых рубежах и продолжают истощать врага.

Как отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронтах произошло 37 боевых столкновений. Украинские военные продолжают обороняться на востоке и юге страны, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают контрнаступательные операции вблизи Бахмута и немного продвинулись в западной части Запорожской области.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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