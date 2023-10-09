Лень: Лучшая помощь Украине – предоставить нам как можно больше оружия

Центровый национальной сборной Украины и клуба НБА Сакраменто Кингз Алексей Лень в интервью журналистам Sactown Sports оценил командные и свои личные перспективы в новом сезоне НБА.

“Команда сыграна, состав почти не изменился, тренерский штаб остался прежним. Считаю, что в этом сезоне мы наберем обороты гораздо быстрее, чем год назад. В прошлом сезоне мне было не приятно сидеть в запасе. У каждого игрока есть эго. Это нелегко, когда кто играет не очень качественно, а ты все равно смотришь за матчем со стороны. Но я сконцентрировался на ежедневных тренировках, продолжал работать, выполнял дополнительные бросковые упражнения. Тренерский штаб помог мне оставаться сосредоточенным. Мне говорили, что нужно подождать. Шанс может появиться или нет, но всегда нужно быть готовым.

Майк Браун подошел ко мне за 5 матчей до конца регулярного чемпионата и спросил: "Ты готов?". Я ответил, что мне нужно несколько игр, чтобы втянуться в игровой ритм, почувствовать ноги. Он сказал, что у меня будут эти 5 матчей, и я должен набрать форму до начала плей-офф. Я отреагировал с восторгом: "Наконец-то это произошло". Честно говоря, я удивился. Обычно команда делает ставку на определенную группу игроков в первые 50-60 матчах сезона и потом ничего не меняет. Я не попадал в ротацию, но был готов в любое время в нее влиться, подстраховать одноклубников в случае травм и тому подобного.

Главное изменение по сравнению с предыдущим сезоном? Я ощущаю лучшую коммуникацию со всеми в команде. Для меня первостепенное значение имеют отношения и связь с партнерами. У нас остались незавершенные дела по прошлому сезону. Считаю, что мы должны были побеждать Голден Стейт в 7 матче первого раунда плей-офф. Мы пройдем эту стадию, если каждый покажет маленький прогресс в этом сезоне. Команда сыграна, все знают сильные и слабые стороны своих одноклубников. Влиться в сезон будет легко. Мы понимаем, чего ожидать друг от друга, лучше общаемся и взаимодействуем на паркете.

Почему в прошлом сезоне мы ужасно защищали дома и отлично на выезде? У меня нет объяснения. В нынешнем сезоне нужно забыть об этом и изменить ситуацию. У нас есть Джавейл Макги и я, мы способны качественно защищаться под кольцом. Надеюсь, мы сделаем шаг вперед в обороне, улучшим наши схемы. В серии с "Голден Стейт" плохо защищались против Кевона Луни? Да. Особенно не шла игра под кольцом в третьей четверти седьмого матча. Майк Браун собирается выпускать двух центровых на паркет одновременно – меня и Домантаса Сабониса или Джавейла Макги и Сабониса. Увидим, как это сработает.

Ситуация в Украине? Лучшая помощь – предоставить нам как можно больше оружия, это необходимость номер один. Пока у нас нет преимущества в этом компоненте. Враг имеет преимущество в количестве людей, артиллерии и прочем. Поэтому необходимость номер один – помощь в получении оружия. Надо донать. У меня есть свой фонд. Я помогаю беженцам из Украины, потому что НБА запрещает игрокам напрямую помогать армии. Есть такое ограничение, поэтому фонд Леня помогает беженцам – людям, потерявшим семью и дома, переехали в другую страну. Я стараюсь помочь им любыми возможными способами.

Цель нового сезона? Тренер все ясно сказал – борьба за титул. Думаю, что у нас достаточно сил для этого», – сказал Лень.