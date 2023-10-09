Силы специальных операций устроили взрывную "жатву" на Запорожском направлении

За неделю на Запорожском направлении Силы специальных операций уничтожили: несколько артиллерийских установок, РСЗО, спецтехнику, автомобили и средство радиоэлектронной борьбы, а также живую силу противника.

Дословно: "Артустановки, РСЗО, живая сила, спецтехника, автомобили и средство РЭБ. Такой список уничтоженных целей на счету одного из подразделений ССО Украины всего за несколько дней. Нешуточную "жатву" операторы Сил специальных операций устроили на Запорожском направлении".

Спецназовцы отмечают, что это стало возможным благодаря профессионально проведенной разведке. Дело довершили артиллеристы дружественных подразделений Сил обороны. Воины ССО навели их на цели и корректировали огонь пушек.