Агробизнес второй раз подряд выигрывает чемпионат Украины среди ветеранов в возрастной категории 45+. В финале забивали Косырин и Нагорняк

В Вишневом, что на Киевщине, состоялся чемпионат Украины среди ветеранов в возрастной категории 45 лет и старше! Победителем турнира, который проводится в память знаменитого футболиста и тренера Василия Турянчика, стал "Агробизнес" из Волочиска! На втором месте финишировал "Пирятин-Полтавщина", на третьем - "Десна" (Чернигов).

Организаторами чемпионата Украины среди ветеранов 45+, который проводится начиная с 2001 года, выступают Ассоциация ветеранов футбола Украины, Благотворительный фонд "Семьи Собуцких" и ООО "Агробизнес".

Всего для участия в чемпионате 45+ в этом году заявились 12 команд из 8 регионов Украины. В финале "Агробизнес" победил "Пирятин - Полтавщина"

"Агробизнес" - "Пирятин-Полтавщина" - 5:1

Голы: Александр Косырин (10, 36, с пенальти, 37), Сергей Нагорняк (28, 31) - Валентин Бондарь (50).

Победный для себя турнир "Агробизнес" провел в таком составе: Андрей Петричук, Игорь Глушок, Игорь Бадло, Всеволод Семенов, Виталий Ращик, Сергей Разгон, Александр Фотюк, Олег Харчук, Андрей Пазлюк, Николай Голуб, Николай Сухарук, Игорь Стасюк, Валентин Воловик, Эдуард Цихмейструк, Геннадий Медведев, Константин Сахаров, Александр Косырин и Сергей Нагорняк. Главный тренер Евгений Синьков.