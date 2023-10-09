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Россияне передали боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине оружие для дискредитации Украины

Общие новости
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Провокация россиян нацелена на дискредитацию ВСУ

Россияне передали боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине оружие для дискредитации Украины

Mohammed Turabi/Global Look Press

UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты передали боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и ЕС. Разведка предупреждает, что Россия готовится к дискредитации Украины, чтобы повлиять на отношение союзников и предоставление западного оружия.

Государство-агрессор Россия использует нападение террористов ХАМАСа на государство Израиль для масштабной провокации против Украины.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское гру уже передало террористам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе".

В ГУР считают, что по замыслу российских оккупантов эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.

Также отмечают, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, который недавно сбежал в Москву.

Провокация россиян нацелена на дискредитацию ВСУ и полное прекращение военной помощи Украине со стороны западных партнеров.

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В статье: война с россией
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Источник:
pravda

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.10.2023 в 16:16
Тих оленів вже ніяка дискредитація не врятує...
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