Россияне передали боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине оружие для дискредитации Украины
Провокация россиян нацелена на дискредитацию ВСУ
Mohammed Turabi/Global Look Press
Российские оккупанты передали боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и ЕС. Разведка предупреждает, что Россия готовится к дискредитации Украины, чтобы повлиять на отношение союзников и предоставление западного оружия.
Государство-агрессор Россия использует нападение террористов ХАМАСа на государство Израиль для масштабной провокации против Украины.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское гру уже передало террористам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.
Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе".
В ГУР считают, что по замыслу российских оккупантов эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.
Также отмечают, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, который недавно сбежал в Москву.
Провокация россиян нацелена на дискредитацию ВСУ и полное прекращение военной помощи Украине со стороны западных партнеров.
Популярное сейчас
- Племянник Йосси Бенаюна убил трех нападавших во время атаки ХАМАС на Израиль
- Судья не засчитал гол Барселоны. Ферран, который находился вне игры, не допрыгнул до мяча - по воротам бил Феликс
- Победа Арсенала над Сити, ничья Барсы, Кривбасс - лидер УПЛ. Главные новости за 8 октября
- С намеком на перспективу. Турнирная таблица Шахтера после победы над Антверпеном
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
Новости по теме
- 22:34 Украинские Видеодайджест за 592-й день войны от Генштаба ВСУ
- 21:17 Украинские УЕФА может изменить намерения относительно возвращения российских молодежных сборных на международную арену
- 19:22 Украинские Генштаб: За сутки ВСУ поразили поразили 3 артиллерийских средства и 2 склада боеприпасов противника