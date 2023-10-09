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Минобороны Израиля приказало взять в полную осаду сектор Газа

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В регион прекращены все поставки

Минобороны Израиля приказало взять в полную осаду сектор Газа

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о тотальной блокаде сектора Газа, чтобы оставить его без электричества, еды и топлива.

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Об этом сообщает Sky News.

Галант сказал, что его страна "борется с жестокими людьми" и потому действует так.

Он описал эти меры как "полную осаду" сектора Газа.

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