Минобороны Израиля приказало взять в полную осаду сектор Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о тотальной блокаде сектора Газа, чтобы оставить его без электричества, еды и топлива.

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Об этом сообщает Sky News.

Галант сказал, что его страна "борется с жестокими людьми" и потому действует так.

Он описал эти меры как "полную осаду" сектора Газа.