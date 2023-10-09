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Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ

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Новым командующим назначен Анатолий Баргилевич

Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Анатолия Баргилевича новым командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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Об этом говорится в указах президента №679/2023, №678/2023.

Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

Другим указом Зеленский уволил с должности командующего Сил теробороны Игоря Танцюру.

Напомним, что Президент назначил Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины 15 мая 2022 года. Баргилевич был командующим территориальной обороны командования Сухопутных войск ВСУ.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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