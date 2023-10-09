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Эдди Хирн: Я верю, что бой Усик - Фьюри состоится

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Ждем официальную дату боя

Эдди Хирн: Я верю, что бой Усик - Фьюри состоится

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался на тему поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Напомним, что оба спортсмена подписали контракт на бой. Точной даты противостояния пока нет. Хирн предположил, что пока рано говорить о сроках проведения.

"Мы поверим, когда поединок состоится. Есть ли у меня какие-то сомнения? Думаю, он всё-таки случится. Однако, принимая во внимание ситуацию с Тайсоном Фьюри, можете ли вы положить руку на сердце и сказать, что поединок непременно состоится в декабре или январе? Я верю, что бой будет. Но в то же время мы знаем, как усердно пытались организовать поединок Фьюри с Джошуа", — сказал Хирн на канале Boxing Social в YouTube.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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