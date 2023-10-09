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Баранка: Не имею ничего против Павелко, и о его работе я могу говорить только хорошо

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Баранка мог спокойно работать и заниматься своим делом

Баранка: Не имею ничего против Павелко, и о его работе я могу говорить только хорошо

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Глава комитета УАФ по этике и честной игре Франческо Баранка поделился своим мнением по поводу президента УАФ Андрея Павелко, который находится в СИЗО и проходит подозреваемым по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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"Моя позиция такова. Я президент Комитета этики. Я никогда не чувствовал никакого давления или рекомендаций УАФ. Это для меня было здорово. Они мне всегда давали "чистое письмо". Они дали мне возможность сражаться с договорными матчами. В этом отношении – это моя позиция.

Как насчет человека – мне очень жаль то, что происходит с Андреем. Потому что я не имею ничего против него, и о работе я могу говорить только хорошо. Я знаю, что у людей может быть другая позиция, но это моя собственная.

Я могу говорить хорошо, потому что я всегда был независим. Никто никогда меня не трогал. Никто не привлекал меня в политику. И это была моя безопасная зона, потому что я не действовал в интересах того или иного клуба. Я думаю, большинство людей боятся меня. В этом он был очень добрым", - сказал Баранка.

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В статье: Андрей Павелко Франческо Баранка УАФ
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Источник:
Трибуна

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