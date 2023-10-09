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Запорожская ассоциация футбола: 20 млн гривен залога за Павелко и Записоцкого были внесены незаконно

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Кажется, ЗОАФ вышла на тропу войны против УАФ

Запорожская ассоциация футбола: 20 млн гривен залога за Павелко и Записоцкого были внесены незаконно

Фото: FootballHub

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Запорожская областная ассоциация футбола в письме к первому вице-президенту УАФ Олегу Протасову утверждает, что залог в размере 20 миллионов евро за отстраненных от должностей президента УАФ Андрея Павелко и Генерального секретаря Юрия Записоцкого был внесен незаконно.

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"Считаем, что данная ситуация возникла в основном благодаря системному кризису в УАФ, который связан:

- с решениями судебных инстанций об отстранении от должностей президента и генерального секретаря УАФ Павелок А. В. и Записоцкого Ю. Г.,

- Изъятием государственными органами около 20 миллионов гривен целевых финансовых средств предприятия Украинской ассоциации футбола ООО "УАФ Маркетинг", предусмотренных на развитие футбола, внесенных незаконно в качестве залога за вышеуказанных должностных лиц, что привело к значительным убыткам для нашей организации", - говорится в письме.

Напомним, что Павелко и Записоцкий проходят подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей и находятся под стражей.

Напомним, что "УАФ Маркетинг" вносила залог за функционеров, однако затем львовский суд оставил Записоцкого и Павелко под стражей, а залог был передан в пользу государства.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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