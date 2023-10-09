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Представитель РФ в ООН о ракетном ударе по селу Гроза: Там было множество украинских неонацистов

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Россияне убили 52 мирных жителя

Представитель РФ в ООН о ракетном ударе по селу Гроза: Там было множество украинских неонацистов

фото из свободных источников

Новина українською

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что ракетным ударом по селу Гроза оккупанты убили многих "украинских неонацистов". По его словам, в кафе, куда россияне направили ракету, якобы проходили похороны "высокопоставленного националиста".

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Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Известно, что там в момент удара были похороны одного из высокопоставленных украинских националистов, там было много приспешников нацистов. Именно поэтому большинство тел на снимках – это мужчины призывного возраста", – заявил он.

Напомним, что 5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, погибшему на фронте. В результате обстрела магазина и кафе были убиты 52 мирных жителя.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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aleks68
10.10.2023 в 00:16
тупой лысый пи...р.
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Американец 2000
09.10.2023 в 23:39
росия - страна ублюдков (((((((
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