Представитель РФ в ООН о ракетном ударе по селу Гроза: Там было множество украинских неонацистов
Россияне убили 52 мирных жителя
фото из свободных источников
Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что ракетным ударом по селу Гроза оккупанты убили многих "украинских неонацистов". По его словам, в кафе, куда россияне направили ракету, якобы проходили похороны "высокопоставленного националиста".
Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ.
"Известно, что там в момент удара были похороны одного из высокопоставленных украинских националистов, там было много приспешников нацистов. Именно поэтому большинство тел на снимках – это мужчины призывного возраста", – заявил он.
Напомним, что 5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, погибшему на фронте. В результате обстрела магазина и кафе были убиты 52 мирных жителя.
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