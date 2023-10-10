Закарпатская ассоциация футбола: Незаконное внесение 20 млн грн залога за Павелко и Записоцкого привело к значительным убыткам нашей организации

Закарпатская областная ассоциация футбола в письме к первому вице-президенту УАФ Олегу Протасову утверждает, что залог в размере 20 миллионов евро за отстраненных от должностей президента УАФ Андрея Павелко и Генерального секретаря Юрия Записоцкого был внесен незаконно.

Ранее с таким же письмом выступили и Запорожская ассоциация .