Закарпатская ассоциация футбола: Незаконное внесение 20 млн грн залога за Павелко и Записоцкого привело к значительным убыткам нашей организации
Областные ассоциации бунтуют против Павелко
Закарпатская областная ассоциация футбола в письме к первому вице-президенту УАФ Олегу Протасову утверждает, что залог в размере 20 миллионов евро за отстраненных от должностей президента УАФ Андрея Павелко и Генерального секретаря Юрия Записоцкого был внесен незаконно.
Ранее с таким же письмом выступили и
"Считаем, что данная ситуация возникла в основном благодаря системному кризису в УАФ, который связан:
- с решениями судебных инстанций об отстранении от должностей президента и генерального секретаря УАФ Павелко А. В. и Записоцкого Ю. Г.,
- Изъятием государственными органами около 20 миллионов гривен целевых финансовых средств предприятия Украинской ассоциации футбола ООО "УАФ Маркетинг", предусмотренных на развитие футбола, внесенных незаконно в качестве залога за вышеуказанных должностных лиц, что привело к значительным убыткам для нашей организации", - говорится в письме организации.
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