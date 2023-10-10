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Закарпатская ассоциация футбола: Незаконное внесение 20 млн грн залога за Павелко и Записоцкого привело к значительным убыткам нашей организации

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Областные ассоциации бунтуют против Павелко

Закарпатская ассоциация футбола: Незаконное внесение 20 млн грн залога за Павелко и Записоцкого привело к значительным убыткам нашей организации

Новина українською

Закарпатская областная ассоциация футбола в письме к первому вице-президенту УАФ Олегу Протасову утверждает, что залог в размере 20 миллионов евро за отстраненных от должностей президента УАФ Андрея Павелко и Генерального секретаря Юрия Записоцкого был внесен незаконно.

Ранее с таким же письмом выступили и Запорожская ассоциация.

"Считаем, что данная ситуация возникла в основном благодаря системному кризису в УАФ, который связан:

- с решениями судебных инстанций об отстранении от должностей президента и генерального секретаря УАФ Павелко А. В. и Записоцкого Ю. Г.,

- Изъятием государственными органами около 20 миллионов гривен целевых финансовых средств предприятия Украинской ассоциации футбола ООО "УАФ Маркетинг", предусмотренных на развитие футбола, внесенных незаконно в качестве залога за вышеуказанных должностных лиц, что привело к значительным убыткам для нашей организации", - говорится в письме организации.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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