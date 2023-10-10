Ночная атака шахедов. В ПВО отчитались, сколько воздушных целей уничтожили над Украиной
Ежедневная работа наших защитником
Колаж - Повітряні сили ЗСУ
В ночь на вторник, десятого октября, российская федерация уже в который раз атаковала территорию Украины БПлА типа "Shahed". Всего оккупантами было применено 36 подобных объектов.
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины над территорией нашего государства было уничтожено 27 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
Напомним, что ранее представитель россии в ООН высказался о ракетном ударе по селе в Харьковской области, в результате которого было убито более полусотни человек.
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