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Ночная атака шахедов. В ПВО отчитались, сколько воздушных целей уничтожили над Украиной

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Ночная атака шахедов. В ПВО отчитались, сколько воздушных целей уничтожили над Украиной

Колаж - Повітряні сили ЗСУ

UA-Футбол
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В ночь на вторник, десятого октября, российская федерация уже в который раз атаковала территорию Украины БПлА типа "Shahed". Всего оккупантами было применено 36 подобных объектов.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины над территорией нашего государства было уничтожено 27 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Напомним, что ранее представитель россии в ООН высказался о ракетном ударе по селе в Харьковской области, в результате которого было убито более полусотни человек.

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В статье: война с россией
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