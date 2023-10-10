Почти пятьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ раскрыл данные российских потерь за последние сутки

Генеральный штаб ВСУ обновил данные по российским потерям на войне с Украиной. Статистика теперь охватывает период с 24-го февраля 2022-го года по девятое октября 2023-го года включительно.

За последние сутки, в частности, было ликвидировано еще почти пять сотен оккупантов – 450 единиц живой силы.

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Также разрушения потерпела российская техника. В частности, семь артиллерийских систем.

В целом статистика потерь россии за время полномасштабного вторжения выглядит следующим образом (уничтожено):

личного состава – около 283080 (+450) человек;

человек; танков ‒ 4829 (+6) ед.;

ед.; боевых бронированных машин – 9129 (+3) ед.;

ед.; артиллерийских систем – 6713 (+7) ед.;

ед.; РСЗО – 808 (+0 ) ед.;

) ед.; средств ПВО ‒ 544 (+1) ед.;

ед.; самолетов – 315 (+0) ед.;

ед.; вертолетов – 316 (+0) ед.;

ед.; БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17) ;

; крылатых ракет – 1530 (+0) ;

; кораблей /катеров ‒ 20 (+0 ) ед.;

) ед.; подлодок - 1 (+0) ед.;

ед.; автомобильной техники и автоцистерн - 9125 (+12) ед.;

ед.; специальной техники – 961 (+2).

В Генштабе отмечают, что данные уточняются.