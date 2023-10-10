Почти пятьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ раскрыл данные российских потерь за последние сутки
Также уничтожается российская техника
Генеральный штаб ВСУ обновил данные по российским потерям на войне с Украиной. Статистика теперь охватывает период с 24-го февраля 2022-го года по девятое октября 2023-го года включительно.
За последние сутки, в частности, было ликвидировано еще почти пять сотен оккупантов – 450 единиц живой силы.
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Также разрушения потерпела российская техника. В частности, семь артиллерийских систем.
В целом статистика потерь россии за время полномасштабного вторжения выглядит следующим образом (уничтожено):
- личного состава – около 283080 (+450) человек;
- танков ‒ 4829 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин – 9129 (+3) ед.;
- артиллерийских систем – 6713 (+7) ед.;
- РСЗО – 808 (+0) ед.;
- средств ПВО ‒ 544 (+1) ед.;
- самолетов – 315 (+0) ед.;
- вертолетов – 316 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17);
- крылатых ракет – 1530 (+0);
- кораблей /катеров ‒ 20 (+0) ед.;
- подлодок - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9125 (+12) ед.;
- специальной техники – 961 (+2).
В Генштабе отмечают, что данные уточняются.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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