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Почти пятьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ раскрыл данные российских потерь за последние сутки

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Также уничтожается российская техника

Почти пятьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ раскрыл данные российских потерь за последние сутки

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные по российским потерям на войне с Украиной. Статистика теперь охватывает период с 24-го февраля 2022-го года по девятое октября 2023-го года включительно.

За последние сутки, в частности, было ликвидировано еще почти пять сотен оккупантов – 450 единиц живой силы.

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Также разрушения потерпела российская техника. В частности, семь артиллерийских систем.

В целом статистика потерь россии за время полномасштабного вторжения выглядит следующим образом (уничтожено):

  • личного состава – около 283080 (+450) человек;
  • танков ‒ 4829 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин – 9129 (+3) ед.;
  • артиллерийских систем – 6713 (+7) ед.;
  • РСЗО – 808 (+0) ед.;
  • средств ПВО ‒ 544 (+1) ед.;
  • самолетов – 315 (+0) ед.;
  • вертолетов – 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17);
  • крылатых ракет – 1530 (+0);
  • кораблей /катеров ‒ 20 (+0) ед.;
  • подлодок - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9125 (+12) ед.;
  • специальной техники – 961 (+2).

В Генштабе отмечают, что данные уточняются.

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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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