Президент Украины подписал закон о возвращении и открытии е-деклараций
Тема, породившая много шума
Zelenskiy Official
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении и открытии е-деклараций.
Доступ к декларациям должен быть обеспечен не позднее 60-ти дней со дня вступления в силу закона о возобновлении е-декларирования.
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Напомним, что ранее Верховная Рада проголосовала за продление периода отсутствия свободного доступа к декларациям депутатов, на что Зеленский наложил вето после общественного резонанса. Позже парламентарии проголосовали за закон о возвращении и открытии е-деклараций, что уже было поддержано обществом и Президентом.
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Источник:rada.gov.u
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