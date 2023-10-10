Президент Украины подписал закон о возвращении и открытии е-деклараций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении и открытии е-деклараций.

Доступ к декларациям должен быть обеспечен не позднее 60-ти дней со дня вступления в силу закона о возобновлении е-декларирования.

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Напомним, что ранее Верховная Рада проголосовала за продление периода отсутствия свободного доступа к декларациям депутатов, на что Зеленский наложил вето после общественного резонанса. Позже парламентарии проголосовали за закон о возвращении и открытии е-деклараций, что уже было поддержано обществом и Президентом.