СБУ и НАБУ проводят обыски в мэра города Мукачево на Закарпатье. В деле фигурирует продажа земли вокруг стадиона
Чиновника подозревают в коррупционных схемах
Фото - СБУ
СБУ и НАБУ проводят серию обысков у руководства города Мукачево. Мероприятия проходят в соответствии с делом о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете на Закарпатье.
Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города.
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По предварительным оценкам, такая сделка могла нанести государству ущерб почти в 100 миллионов гривен. В рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета.
"Комплексные мероприятия по разоблачению коррупции проводятся при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - говорится в официальном сообщении.
Как отмечают местные источники, дело касается земли вокруг стадиона "Авангард".
"Летом Мукачевский городской совет выставил на торги три гектара коммунальной земли. По классической коррупционной схеме стоимость участка занизили в несколько раз и "победила" компания, фактически принадлежащая председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо", - сообщает закарпатский журналист Виталий Глагола.
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