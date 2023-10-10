СБУ и НАБУ проводят обыски в мэра города Мукачево на Закарпатье. В деле фигурирует продажа земли вокруг стадиона

СБУ и НАБУ проводят серию обысков у руководства города Мукачево. Мероприятия проходят в соответствии с делом о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете на Закарпатье.

Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города.

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По предварительным оценкам, такая сделка могла нанести государству ущерб почти в 100 миллионов гривен. В рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета.

"Комплексные мероприятия по разоблачению коррупции проводятся при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - говорится в официальном сообщении.

Как отмечают местные источники, дело касается земли вокруг стадиона "Авангард".