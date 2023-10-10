В Румынии отменили запланированное ранее выступление Зеленского в парламенте

Сегодня, десятого октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Румынии. На 17.00 было запланировано выступление главы украинского государства в парламенте Румынии.

Впрочем, как сообщает Радио Свобода, это выступление не состоится. Мероприятие было отменено из-за опасений его срыва со стороны депутатов с пророссийскими взглядами.

Источник отмечает, что украинский лидер уже провел переговоры со своим румынским коллегой Клаусом Иоганнисом, впоследствии он встретится с главой Сената и временным председателем Палаты депутатов.