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В Румынии отменили запланированное ранее выступление Зеленского в парламенте

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Из-за "депутатов с пророссийскими взглядами"

В Румынии отменили запланированное ранее выступление Зеленского в парламенте

фото - Офіс президента

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, десятого октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Румынии. На 17.00 было запланировано выступление главы украинского государства в парламенте Румынии.

Впрочем, как сообщает Радио Свобода, это выступление не состоится. Мероприятие было отменено из-за опасений его срыва со стороны депутатов с пророссийскими взглядами.

Источник отмечает, что украинский лидер уже провел переговоры со своим румынским коллегой Клаусом Иоганнисом, впоследствии он встретится с главой Сената и временным председателем Палаты депутатов.

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В статье: война с россией
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