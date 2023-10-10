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Human Rights Watch раскритиковала Израиль за взятие в окружение Сектора Газа: Это военное преступление

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Израиль взял в полную блокаду Палестину

Human Rights Watch раскритиковала Израиль за взятие в окружение Сектора Газа: Это военное преступление

фото из свободных источников

Новина українською

Международная организация Human Rights Watch в Израиле и Палестине подвергла критике приказ Минобороны Израиля о взятии Сектора Газы в полное окружение. Они назвали это "военным преступлением".

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Об этом заявил директор Human Rights Watch в Израиле и Палестине Омар Шакир, передает CNN.

Он назвал слова министра обороны Израиля Иоава Галланта, который приказал взять в полное окружение Сектор Газа, "отвратительными" и обвинил Израиль в использовании голодовки как "оружия войны".

Омар Шакир отметил риски для 2,2 миллиона палестинцев, живущих в условиях длительного блокирования Израилем сектора Газа, и призвал Международный уголовный суд вмешаться.

На сайте Human Rights Watch также было опубликовано заявление, где Шакир осудил нападения ХАМАС, добавив, что "преднамеренное нацеливание на гражданских лиц, неизбирательные атаки и взятие гражданских лиц в заложники" считаются военным преступлением согласно международному гуманитарному праву.

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В статье: война с россией
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Источник:
Цензор.НЕТ

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