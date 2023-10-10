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СБУ задержала двух агенток ФСБ в Запорожье. ФОТО

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(1 голосов)

Они "охотились" на ПВО и "сливали" персональные данные украинских военных

СБУ задержала двух агенток ФСБ в Запорожье. ФОТО

instagram.com/securityservice_ukraine

Новина українською

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще двух агенток ФСБ в результате контрдиверсионных мероприятий в Запорожье.

Злоумышленницы разведывали боевые позиции системы противовоздушной обороны ВСУ и передавали агрессору данные украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, одна из фигуранток пыталась выявить локацию зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области.

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Также она "сливала" в ФСБ фамилии и номера телефонов своих родственников - бойцов Вооруженных Сил Украины и их воюющих на передовой боевых побратимов.

Кроме этого, во время "дружеских разговоров" российская агент записывала на диктофон свои разговоры с военными о тактике действий на поле боя, а затем посылала оккупантам соответствующие аудиофайлы.

По данным СБУ, другая злоумышленница обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ.

За каждое выполненное задание российская спецслужба отправляла на банковские карты своих агенток до 6 тыс. в гривневом эквиваленте.

"Служба безопасности разоблачила обеих фигуранток на начальном этапе их разведывательно-подрывной деятельности. Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия, направленные на обеспечение подразделений Сил обороны по соответствующим локациям".

В то же время сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления российских агенток и задержали их в собственных помещениях", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражескими приспешницами оказались две жительницы Запорожья, которых летом этого года дистанционно завербовал представитель ФСБ.

В поле зрения российской спецслужбы они попали через подписку на российские телеграммы, которые собирают разведданные об ВСУ.

Во время обысков у обоих злоумышленниц изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Контрдиверсионные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
10.10.2023 в 17:29
Ще кормити цих бл@дин. На.х розтріляти треба
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