СБУ задержала двух агенток ФСБ в Запорожье. ФОТО
Они "охотились" на ПВО и "сливали" персональные данные украинских военных
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Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще двух агенток ФСБ в результате контрдиверсионных мероприятий в Запорожье.
Злоумышленницы разведывали боевые позиции системы противовоздушной обороны ВСУ и передавали агрессору данные украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Так, одна из фигуранток пыталась выявить локацию зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области.
Также она "сливала" в ФСБ фамилии и номера телефонов своих родственников - бойцов Вооруженных Сил Украины и их воюющих на передовой боевых побратимов.
Кроме этого, во время "дружеских разговоров" российская агент записывала на диктофон свои разговоры с военными о тактике действий на поле боя, а затем посылала оккупантам соответствующие аудиофайлы.
По данным СБУ, другая злоумышленница обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ.
За каждое выполненное задание российская спецслужба отправляла на банковские карты своих агенток до 6 тыс. в гривневом эквиваленте.
"Служба безопасности разоблачила обеих фигуранток на начальном этапе их разведывательно-подрывной деятельности. Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия, направленные на обеспечение подразделений Сил обороны по соответствующим локациям".
В то же время сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления российских агенток и задержали их в собственных помещениях", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вражескими приспешницами оказались две жительницы Запорожья, которых летом этого года дистанционно завербовал представитель ФСБ.
В поле зрения российской спецслужбы они попали через подписку на российские телеграммы, которые собирают разведданные об ВСУ.
Во время обысков у обоих злоумышленниц изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.
Контрдиверсионные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
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