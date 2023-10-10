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Билли Джо Сондерс: Усик создаст Тайсону проблемы

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Экс-чемпион мира сделал прогноз

Билли Джо Сондерс: Усик создаст Тайсону проблемы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший британский чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс посоветовал своему соотечественнику Тайсону Фьюри не относиться к украинцу Александру Усику легкомысленно.

"Усик создаст Тайсону проблемы, но не стоит ругать Фьюри. Я думаю, что Усик доставил бы серьёзные проблемы любому тяжеловесу и любому бойцу на планете, но у Тайсона Фьюри найдутся ключи и от его замка.

Бой не будет односторонним, пока не пройдут хотя бы шесть раундов. На протяжении первых шести раундов Усик будет очень изворотливым, и я говорил это Тайсону при всех.

Фьюри ранее говорил, что ему неинтересен бой с Усиком? Неважно, что он говорил и чего не говорил. Когда он говорит, что не будет драться с тем или иным соперником, он делает это ради реакции. Поверьте мне, он будет драться с Джошуа, он будет драться с Усиком, он будет драться с кем угодно, с кем ему нужно будет драться. Я готов поставить, что Фьюри встретится с Джошуа и Усиком, и это произойдёт на миллион процентов", — сказал Сондерс в интервью Саймону Джордану.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Билли Джо Сондерс
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