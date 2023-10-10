Глава Кировоградской ассоциации: В УАФ получают зарплату по 200-300 тысяч, а мы на местах – 8-10

Председатель Кировоградской областной ассоциации футбола Виктор Бессмертный рассказал, почему организация обратилась с требованием немедленно созвать расширенное заседание исполкома УАФ и рассмотреть ряд организационных вопросов, в частности о приостановлении полномочий первого вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко.

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– Чем вы недовольны в работе УАФ?

– Там очень много вопросов. Не проводятся исполкомы. Этот исполком вообще жив или нет. Сегодня уже Хахлев подал в отставку. Как дальше работать?

В этом месяце областные ассоциации не финансируются. Где деньги? Куда что девается? Ну, так же не может быть. Есть много вопросов. И это не у меня, а у общины.

Никто не хочет собираться – все устранились. Те сидят в СИЗО (Павелко и Записоцкий). Это не нормально. Надо собраться, глянуть друг другу в глаза. Сколько это может продолжаться? Сроки УАФ вышли почти два года. В областных ассоциациях нужно проводить конференции – хотя бы вне очереди, чтобы подтвердить легитимность. Над нами весь мир будет смеяться. Хотя уже и так все смеются.

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– Почему тогда все молчат?

– Я не понимаю, почему молчат – или боятся, или что. Нужно наводить порядок – мы ведь в тылу. Наша областная ассоциация с первого дня [полномасштабного вторжения] проводит массу турниров в помощь ВСУ. УАФ должна нас объединить, чтобы вместе это делать. А руководство, которое еще есть, не могут и не хотят собраться и куда-то двигаться.

– Кто сейчас фактически руководит УАФ?

– Для меня это загадка. Если Протасов и Павелко предоставил ему полномочия, то почему они этого нигде не освещают. Должны были как-то показать, что и.о. президента Протасов. Нам письма присылает Демьяненко. Был еще этот вице-президент с российским паспортом (Алан Плиев – прим.). Непонятно кто за что отвечает. Уже перестали финансировать. А средства там вообще есть или нет?

Много вопросов по арбитражу. Вы же видите, что профессиональные футбольные клубы плачут навзрыд. Что-то мы не туда двигаемся. Лучано Лучи – продлили с ним контракт, а какой в этом смысл, если он здесь не появляется.

– Хотели бы наконец провести выборы президента УАФ и насколько это реально?

– А сколько их можно не проводить и чего ждать? Сегодня Хахлев подал в отставку. Завтра еще кто-нибудь из глав областных ассоциаций подаст в отставку. А это все члены исполкома. Образно говоря, сколько их живых осталось? Есть кворум на исполкоме – он правомерен что-либо решать или нет? Можно хотя бы собрать расширенный исполком и сосчитать, сколько членов исполкома есть, и куда дальше двигаться. Этот вопрос уже давно возник.

– Отставка Хахлева еще больше делает невозможным проведение выборов?

- Ну, естественно. Это патовая ситуация, а дальше что?

Открываю свою электронную почту. Сейчас от УАФ одно письмо в год приходит, а раньше было почти через день – куча разных вопросов, проектов, исполкомов, работы комитетов. А сейчас в Дом футбола заходишь, там гробовая тишина, все сидят и никто ничего не знает. Сколько это все еще может занять? И кого такая ситуация удовлетворяет?

Тех, кто получает зарплату по 200-300 тысяч сейчас и тогда по полмиллиона? Это их все удовлетворяет? А мы на местах получаем 8-10 тысяч. Это почти во всех ассоциациях да. У кого-то, может быть, немного больше есть, если есть какие-то спонсоры или кто-то из голов бизнесмен и может дополнять. И мы за эти незначительные средства работаем по-честному и делаем очень многое.

Почему вице-президенты боятся собрать исполком? Как на суд, все легенды собирается и дружно едут. А собраться по работе - то нет желания. В лучшем случае – по переписке. Напишут какие-то вопросы, а работают эти члены исполкома или нет вообще - неизвестно. Идет война полтора года. Может, кто-то на фронте, а кто-то уже вышел из членов исполкома.

Для нашей ассоциации и наших членов исполкома – это болезненный вопрос. Есть вопросы к УАФ – и хочется услышать ответы. Поэтому и вышло это письмо – как ответ на письмо Демьяненко, которое он прислал. И чего они боятся, чтобы мы провели на местах хотя бы внеочередные конференции, если не отчетно-избирательные. У нас есть члены исполкома, уже преодолевшие возрастной ценз. Кто-то в каком-то комитете выпал. Надо же какую-нибудь ротацию сделать, подтвердить полномочия регионов, чтобы потом выйти на конгресс и что-то делать.

– То есть работа парализована?

– Конечно, а сейчас еще и финансирования нет. Вопрос – а средства вообще есть? Зарплату, наверное, там все получили хорошо, а регионы пусть так сидят. Мячей нет. Где они? Нам их давали дважды в год – 200, 300, 500 мячей. Мы их вручали деткам на разных соревнованиях и так далее. Теперь этого нет. С кем решать и кто этим вопросом занимается?

Куда ушли 20 миллионов? На залог – правильно ли это? Это тоже нужно узнать. 20 миллионов – это 20 площадок с искусственным покрытием.