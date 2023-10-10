России не удалось вернуться в Совет ООН по правам человека
Ранее Россия пыталась вернуться в Совет
фото из свободных источников
Генеральная ассамблея ООН во вторник не поддержала избрание России членом Совета Организации по правам человека.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице Совета в твиттере.
Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, избранных Генассамблеей, Российской Федерации нет.
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Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соперничала именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.
Напомним, что ранее ВВС сообщало, что дипломаты РФ распространяют среди членов ООН документ с просьбой поддержать возвращение России в Совет ООН по правам человека.
The @UN???????? General Assembly has elected 15 members of the Human Rights Council (@UN_HRC) for the term 2024-2026:— United Nations Human Rights Council | ???? #HRC54 (@UN_HRC) October 10, 2023
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