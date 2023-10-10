России не удалось вернуться в Совет ООН по правам человека

Генеральная ассамблея ООН во вторник не поддержала избрание России членом Совета Организации по правам человека.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Совета в твиттере.

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Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, избранных Генассамблеей, Российской Федерации нет.

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Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соперничала именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.

Напомним, что ранее ВВС сообщало, что дипломаты РФ распространяют среди членов ООН документ с просьбой поддержать возвращение России в Совет ООН по правам человека.