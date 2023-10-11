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Израиль заявил, что переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа

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Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант

Израиль заявил, что переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа

фото из свободных источников

Новина українською

Израиль переходит к полноценному наступлению на Газу, а террористы из ХАМАС пожалеют об этом моменте.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает The Times of Israel.

"Я снял все ограничения, мы возобновили контроль над территорией и переходим к полноценному наступлению", - сказал Галлант войскам на границе с сектором Газа.

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Он добавил, что у военных будет возможность изменить реальность.

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"ХАМАС хотел перемен в секторе Газа, он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что он думал", – говорит Галлант.

Министр добавил, что ХАМАС пожалеет об этом моменте, а Газа никогда не вернется к тому, что было. Также он сказал, что кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост, Израиль уничтожит врагов всеми силами и без компромиссов.

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали убивать и похищать как военных, так и мирных жителей.

Террористы также публиковали ужасные видео своих издевательств над гражданскими в сети.

При этом вчера, 9 октября, один из представителей ХАМАС пригрозил, что за каждый удар по сектору Газа без предупреждения они будут казнить одного из пленных мирных израильтян.

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