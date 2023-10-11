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Силы обороны уничтожили российский штурмовик Су-25, - Генштаб

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Также было уничтожено 7 российских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня

Силы обороны уничтожили российский штурмовик Су-25, - Генштаб

t.me/ua_dshv

Новина українською

Силы обороны Украины за последние сутки уничтожили российский самолет Су-25.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Где конкретно был уничтожен вражеский самолет, не уточняется.

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В статье: война с россией
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