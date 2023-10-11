Силы обороны уничтожили российский штурмовик Су-25, - Генштаб
Также было уничтожено 7 российских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня
t.me/ua_dshv
Силы обороны Украины за последние сутки уничтожили российский самолет Су-25.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Где конкретно был уничтожен вражеский самолет, не уточняется.
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