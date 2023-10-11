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Маркевич - о допуске россиян: Если это была инициатива Чеферина, то ставить вопрос о выражении ему недоверия

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УЕФА встретил сопротивление и дал заднюю

Маркевич - о допуске россиян: Если это была инициатива Чеферина, то ставить вопрос о выражении ему недоверия

Фото:efe.com

Новина українською

Наставник "Карпат", заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал итоговый запрет на участие юношеских российских сборных U-17 в соревнованиях под эгидой УЕФА.

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Напомним, что УЕФА изначально решил допустить россиян к соревнованиям, однако данное решение вызвали резонанс среди европейских ассоциаций. О нежелании играть против россиян выступали 12 стран: Украина, Англия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Румыния.

"Справедливость таки одержала верх. Но меня настораживает, как вообще в конце сентября в повестке дня Исполкома УЕФА мог появиться вопрос о допуске страны-агрессора к футбольным соревнованиям. Позор – иначе и не скажешь. Я был в шоке. Вот почему нужно провести детальное расследование. И если это была инициатива президента УЕФА Александера Чеферина, то ставить вопрос о выражении ему недоверия.

Это недопустимо, когда у руля УЕФА находятся функционеры, которые не хотят видеть очевидное: российские преступники ежедневно убивают украинцев на их земле. Убежден, что в УЕФА не ожидали, что это решение Исполкома вызовет такое сопротивление со стороны европейской футбольной общины и пришлось дать, как говорится, заднюю. Однако чтобы таким горе-функционерам больше не хотелось принимать необдуманные решения, надо, повторяю, провести расследование и наказать виновных", – сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Россия УЕФА Карпаты (Львов) война с россией
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Источник:
sport.ua

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