"Это маленький, но важный шаг". Шевченко - об отмене решения УЕФА
УЕФА отменил допуск юношеских сборных России к соревнованиям
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий и тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение УЕФА отменить разрешение на участие в международных соревнованиях сборных России U-17.
"Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских команд по футболу среди игроков до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в вопросе глобальной справедливости.
Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем, кто был вовлечен в переговоры.
Продолжаем отстаивать интересы Украины на международной арене", - написал Шевченко в своем Facebook.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили 91 единицу боевых бронированных машин за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- УЕФА отменил допуск россиян, Азар завершил карьеру, футболисты против комендантского часа. Главные новости за 10 октября
- Михайличенко: На последнем конгрессе УЕФА в Португалии я видел отношение почти всех участников к российской делегации
- Почти пятьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ раскрыл данные российских потерь за последние сутки
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО