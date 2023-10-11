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"Это маленький, но важный шаг". Шевченко - об отмене решения УЕФА

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УЕФА отменил допуск юношеских сборных России к соревнованиям

"Это маленький, но важный шаг". Шевченко - об отмене решения УЕФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий и тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение УЕФА отменить разрешение на участие в международных соревнованиях сборных России U-17.

"Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских команд по футболу среди игроков до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в вопросе глобальной справедливости.

Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем, кто был вовлечен в переговоры.

Продолжаем отстаивать интересы Украины на международной арене", - написал Шевченко в своем Facebook.

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В статье: Андрей Шевченко Россия УЕФА война с россией
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