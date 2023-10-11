ВСУ уничтожили 91 единицу боевых бронированных машин за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За вторник уничтожено 189 единиц техники
Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 11.10.23.
За вторник, 10 октября, было ликвидировано еще 820 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 283900 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 189 единиц техники и вооружения. В частности, добавилась 91 единица боевых бронированных машин и 34 единицы танков.
Потери россиян в технике:
- танков - 4863 (+34) ед,
- боевых бронированных машин - 9220 (+91) ед,
- артиллерийских систем - 6731 (+18) ед,
- РСЗО - 809 (+1) ед,
- средства ПВО - 545 (1) ед,
- самолетов - 316 (+1) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5226 (+19) ед,
- крылатые ракеты - 1530 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9145 (+20) ед,
- специальная техника - 965 (+4) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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