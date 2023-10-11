ВСУ уничтожили 91 единицу боевых бронированных машин за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 11.10.23.

За вторник, 10 октября, было ликвидировано еще 820 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 283900 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 189 единиц техники и вооружения. В частности, добавилась 91 единица боевых бронированных машин и 34 единицы танков.

Потери россиян в технике: