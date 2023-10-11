  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили 91 единицу боевых бронированных машин за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
В тренде

ВСУ уничтожили 91 единицу боевых бронированных машин за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Общие новости
(1 голосов)

За вторник уничтожено 189 единиц техники

ВСУ уничтожили 91 единицу боевых бронированных машин за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генштаб

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 11.10.23.
За вторник, 10 октября, было ликвидировано еще 820 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 283900 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 189 единиц техники и вооружения. В частности, добавилась 91 единица боевых бронированных машин и 34 единицы танков.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4863 (+34) ед,
  • боевых бронированных машин - 9220 (+91) ед,
  • артиллерийских систем - 6731 (+18) ед,
  • РСЗО - 809 (+1) ед,
  • средства ПВО - 545 (1) ед,
  • самолетов - 316 (+1) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5226 (+19) ед,
  • крылатые ракеты - 1530 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9145 (+20) ед,
  • специальная техника - 965 (+4) ед.
По теме
yellow-arrow
Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе
yellow-arrow
Алиев: Иногда Милевскому уже дают телефон, но ни на какие звонки он не отвечает
yellow-arrow
"Это маленький, но важный шаг". Шевченко - об отмене решения УЕФА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде