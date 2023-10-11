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Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

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Президент Украины прибыл с неанонсированным визитом в Брюссель

Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Брюссель, где сегодня проходит встреча министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн", а также заседание Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствует президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартире НАТО сегодня утром. Позже начнется заседание министров обороны стран НАТО", - говорится в сообщении.

Бельгийские СМИ также сообщают, что в эту среду Зеленский находится в Бельгии, где проходит встреча министров обороны стран-членов НАТО.

Министры НАТО также должны встретиться в Брюсселе со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым на заседании Совета Украина-НАТО - органа, созданного на Вильнюсском саммите Альянса в июле для содействия более тесному сотрудничеству между НАТО и Киевом.

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Источник:
suspilne

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