Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Брюссель, где сегодня проходит встреча министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн", а также заседание Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствует президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартире НАТО сегодня утром. Позже начнется заседание министров обороны стран НАТО", - говорится в сообщении.

Бельгийские СМИ также сообщают, что в эту среду Зеленский находится в Бельгии, где проходит встреча министров обороны стран-членов НАТО.

Министры НАТО также должны встретиться в Брюсселе со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым на заседании Совета Украина-НАТО - органа, созданного на Вильнюсском саммите Альянса в июле для содействия более тесному сотрудничеству между НАТО и Киевом.